OpenAI zrzuca polityczną bombę. ChatGPT narzędziem mrocznej propagandy

Najbardziej absurdalnym elementem całej operacji było odkrycie, że chińscy propagandyści używali ChatGPT do pisania własnych ocen wydajności opisujących szczegółowo kroki podjęte w celu ustanowienia i prowadzenia operacji. To niemal komediowe ujęcie nowoczesnego szpiegostwa - agenci wywiadu korzystający z AI do automatyzacji... swojej własnej biurokracji.