W Polsce powstaną giganty. To będzie największa fabryka turbin

- Nakłady państwa i skala zaangażowania biznesu w te inwestycje pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, ale mamy do wykonania wielką pracę w związku z wieloletnimi zaległościami. Dotyczy to m.in. unowocześnienia polskich sieci energetycznych, bez czego wykorzystanie w pełni potencjału morskiej energetyki wiatrowej będzie niemożliwe. Pamiętajmy, że zwiększenie udziału taniej energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym pozwoli obniżyć ceny prądu, co jest postulatem nie tylko odbiorców detalicznych, ale również przedsiębiorstw, dla których stanowi to warunek rozwoju – podkreślił szef resortu.