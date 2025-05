Już w 2020 r. w Polsce ruszyło 5G od sieci Plus chociaż na aukcję 5G w Polsce, która dała nam dostęp do nowych pasm częstotliwości, musieliśmy czekać trzy kolejne lata. Na pozostałych operatorów infrastrukturalnych nie musieliśmy też długo czekać. Z czasem do zielonych z czasem dołączył również T-Mobile.