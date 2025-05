Potężny i piękny. Realme GT 7T - pierwsze wrażenia

Smartfon. HE HE HE. A na serio - to przedstawiciel segmentu średniego, ale takiego, który swoimi możliwościami może zaskoczyć niejednego. Posiada baterię o astronomicznej pojemności 7000 mAh, która obsługuje ładowanie z mocą do 120 W i do pełna naładuje się w około 40 minut, ale niestety nie sprawdzę tego, bo najmocniejsza ładowarka w moim domu ma zaledwie 100W. Jednak mam ten telefon od ponad dwóch dni i jeszcze go nie ładowałem. Naprawdę imponujące i coś czuję, że jak smartfon skończy ściągać kolejne aktualizacje, to czas pracy jeszcze się wydłuży.