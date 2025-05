Jak kompaktowy soundbar, to Sony Bravia Theatre Bar 6 - recenzja

Nie jest to sprzęt dla fanów rozbudowy systemu do pełnego 5.1 czy integracji z multiroomem, ale jeśli szukasz kompletnego, kompaktowego rozwiązania do salonu i nie chcesz przepłacać za markę - zapomnij o Sonos Arc. Jak kompaktowy soundbar z Atmosem, to ten. Sony Bravia Theatre Bar 6 to nowy punkt odniesienia w klasie kompaktowych soundbarów z Dolby Atmos.