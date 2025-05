Już nie tylko Biedronka i Lidl. Żegnamy papierowe cenówki

Problem polega też na tym, że przywykliśmy do myślenia o cenach jako o czymś w miarę statycznym. Oczywiście mogą one rosnąć wraz z inflacją i pensjami. Mogą spadać, gdy są promocje i wyprzedaże. Dzięki temu nasze ekonomiczne życie wydaje się przewidywalne i sprawiedliwe. Jednak wykorzystanie tajemniczych algorytmów, które ustalają ceny, zaburza rzeczywistość. Dla większości klientów algorytmy to czarne skrzynki, na które nie mają wpływu, a które mają wpływ na ich portfele. I o ile przyzwyczailiśmy się do rosnących cen przejazdu Uberem w piątkowy wieczór czy kosztów hotelu w wakacyjnym "wysokim sezonie", to trudno będzie zaakceptować sytuację, kiedy firmy zaczną przekraczać kolejne granice - pisał Marek Szymaniak.