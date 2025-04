Zbezcześcili mój ulubiony serial. Nowa moda obdarła go ze wszystkiego, co wyjątkowe

To farsa i brak szacunku dla żyjącego i wciąż tworzącego artysty (…) Ja rozumiem zabawę formą, recykling popkultury, zapożyczenia, obieg narracji. Ale gdy np.: firmy, marki, brandy, influencerzy (którzy mają siano za opłacenie artystów) to robią, by sobie "tworzyć" content, to jest to słabe. Jakby podstawowym celem sztucznej inteligencji jest umożliwienie bogatym dostępu do umiejętności [kreatywnych], a jednocześnie odebranie osobom mającym te umiejętności dostępu do bogactwa.