Nowa funkcja na Instagramie. Zobaczysz te same memy, co twoim znajomym

Treści na Instagramie - w tym choćby sugerowane posty czy Rolki - wyświetlane są na podstawie twojej poprzedniej aktywności w serwisie i poza nim. Algorytm pilnie obserwuje to, jak dużo czasu spędzasz nad daną treścią, co lajkujesz, co komentujesz, a także wręcz przeciwnie: to, co omijasz szerokim łukiem (przesunięciem palca?). Stąd osoby nawet o bardzo podobnych zainteresowaniach mogą widzieć różne rzeczy na Instagramie.