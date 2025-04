InPost ma dla ciebie ważny komunikat. Chodzi o Wielkanoc i przesyłki

InPost daje gwarancję dostarczenia przesyłki dla określonych stref. Działa to w taki sposób, że jeśli nadamy paczkę do piątku 18 kwietnia do określonej godziny, ta zostanie dostarczona przed Wielkanocą, która w tym roku wypada 20 kwietnia. Najprawdopodobniej kurier dostarczy przesyłkę do Paczkomatu dzień wcześniej - 19 kwietnia. Aby móc skorzystać z gwarancji, trzeba nadać paczkę odpowiednio wcześnie: