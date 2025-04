Google płaci Samsungowi miliardy za tę aplikację. A ty pewnie z niej nie korzystasz

Umowa dotycząca Gemini, która weszła w życie w styczniu ma obowiązywać przez co najmniej dwa lata. Google zobowiązał się do stałych miesięcznych płatności za każde urządzenie z preinstalowaną aplikacją Gemini. Dodatkowo Samsung ma otrzymywać procent przychodów, jakie Google uzyska z reklam wyświetlanych wewnątrz aplikacji Gemini, co stanowi dodatkową zachętę finansową dla koreańskiego producenta.