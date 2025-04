Co istotne Microsoft daje również możliwość stworzenia własnego, niestandardowego formatu. Użytkownik może to zrobić, wybierając opcję Create New Mode, nadając nowemu trybowi nazwę i dostarczając opis formatu, według którego Copilot ma sformatować tekst. Warto podkreślić, że język i format można zmienić w dowolnym momencie, zarówno podczas nagrywania, jak i po jego zakończeniu.