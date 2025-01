To najgłupszy rebranding Microsoftu od lat. Będziesz codziennie klikać w złą ikonę

Grupa Spider’s Web to mikroskopijny na międzynarodową skalę twór medialny, ziarnko piasku na internetowej plaży. Microsoft to potęga w branży IT i według miary kapitalizacji rynku jedna z największych i najbogatszych korporacji na świecie. Trudno nie czuć więc pokory przed sprzedawcami i marketingowcami tej firmy, którzy ewidentnie wiedzą, jak dotrzeć do klienta. Będę miał to na uwadze, próbując dotrzeć do moich dokumentów, zgadując, która ikona aktualnie do czego służy. Chwalić los, są jeszcze skróty klawiaturowe…