Rybacy wyłowili szczękę z oceanu. To szczątki wymarłego gatunku człowieka

Denisowianie to nasi odlegli kuzyni – grupa archaicznych ludzi, która najprawdopodobniej wyewoluowała około 370 000 lat temu, a przetrwała aż do 30 000 lat temu. W skali ewolucji to dosłownie „wczoraj”. Co ciekawe, geny denisowian nadal krążą w naszych ciałach – szczególnie u ludzi z Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii. Ale do tej pory samych fizycznych śladów ich obecności było jak na lekarstwo.