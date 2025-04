Kawasaki stworzyło robota, którego możesz dosiąść. Wygląda jak z gier, działa jak pojazd z przyszłości

Nie da się ukryć – Kawasaki Corelo wygląda jak coś wyciągniętego prosto z gry lub filmu science fiction. Ale to, co jeszcze kilka lat temu było nierealne, dziś staje się prototypem gotowym do testów. I choć na premierę komercyjnej wersji jeszcze poczekamy, kierunek jest jasny: świat motoryzacji i robotyki zaczyna się przenikać, tworząc zupełnie nowy wymiar mobilności.