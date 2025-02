Drzewom brakuje 2 cm, żeby uciec przed toporem. Mieszkańcy mają pomysł, jak je uratować

Włodarze nie tylko powinni sadzić nowe drzewa, zazieleniać ulice, ale też dbać o to, by stare rośliny dalej mogły nas zachwycać. Od dawna mówią o tym ekolodzy, architekci i urbaniści. Nazwijmy to utopią i naiwnością, ale to powinna być normalność: miasto dba o drzewa i nie dopuszcza do niepotrzebnej wycinki, zadowalając się „zielonymi tarasami”, które znając życie nie będą dostępne dla wszystkich. A nawet gdyby były, to przecież czymś zupełnie innym jest spacer chodnikiem mając obok drzewa, które w ciepłe dni ratują przyjemnym cieniem.