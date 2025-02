Podróbki mObywatela zalewają internet. Oszuści dziękują za pobieżne kontrole

- W praktyce zdarzało się, że pracownicy punktów sprzedaży byli wprowadzani w błąd co do samej tożsamości lub nie przykładali należytej wagi do procesu weryfikacji. Część operatorów pozwalała na zamówienia duplikatu karty SIM, która dostarczana była kurierem. Wówczas operator nie miał bezpośredniego wpływu na proces weryfikacji danych odbierającego taką przesyłkę, co pozostawiało ogromne pole do nadużyć – mówił w rozmowie ze Spider’s Web Bartosz Grube, adwokat w kancelarii adwokackiej GRUBE.