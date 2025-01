Internet kasuje Elona Muska. Ludzie zwracają Tesle, a X jest blokowany

Ile ten bojkot konsumencki będzie trwał i czy odniesie jakikolwiek skutek – tego rzecz jasna póki co nie wiemy. Niekoniecznie musi to być jednak chwilowa moda. Już kilka miesięcy temu szef Rossmanna poinformował, że rezygnuje z kupowania Tesli. Samochody wykorzystywane były przez pracowników sieci do celów służbowych. Powodem tej decyzji było poparcie przez Muska Donalda Trumpa, który wprost negował zmiany klimatu.