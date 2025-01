Espresso Display to dodatkowy ekran do laptopa i nie tylko

Espresso 15 Pro to nowy model w ofercie Espresso Display o przekątnej długości, jak nazwa wskazuje, 15 cali. Mamy tutaj do czynienia z zamkniętą w matowej czarnej obudowie dotykową matrycą o rozdzielczości 4K, która odświeża się w 60 Hz i świeci z jasnością do 550 nitów. Do tego obsługuje pokrycie przestrzeni barw na poziomie 100 proc. Adobe RGB.