Ależ bydlę. Acer Nitro Blaze 11 to największa "konsola" przenośna na rynku

Nitro Blaze 11 to już trzeci handheld do gier zapowiedziany przez Acera. Wcześniej firma pokazała światu mniejszy, korzystny cenowo model Nitro Blaze 7, a ja miałem okazję już go przetestować. Niestety, sprzęt nie zrobił na mnie przesadnie dobrego wrażenia, blednąc na tle Legiona GO, Steam Decka czy ASUS ROG Ally. Co innego właśnie zapowiedziany Acer Nitro Blaze 11. Bydle imponuje mi z wielu powodów.