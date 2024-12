Kultowa galaktyka w nowym świetle. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znów zachwyca

Galaktyka Sombrero, znana również jako Messier 104 (M104), to obiekt, który od dawna fascynuje astronomów. Jej charakterystyczny kształt, przypominający kapelusz meksykański, zawdzięcza ogromnej ilości pyłu kosmicznego, który tworzy wokół galaktyki ciemny pierścień.



To właśnie ten pierścień jest jednym z najciekawszych elementów Sombrero i to właśnie on stał się głównym celem obserwacji teleskopu Webba.