Kupowanie iPhone'a jak subskrypcja Netflixa. Apple miał wielkie plany

Z perspektywy prawnej subskrypcja iPhone'a wyglądałaby podobnie jak Apple Pay Later, czyli usługa odroczonych płatności oferowana przez koncern. Apple Pay Later działało jedynie w Stanach Zjednoczonych i tylko przez kilka miesięcy - koncern z Cupertino podjął decyzję o zamknięciu usługi po tym jak zaostrzono prawo, w myśl którego firmy oferujące płatności odroczone muszą spełniać te same wymogi co firmy oferujące karty kredytowe.