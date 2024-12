Fotowoltaika z potężnymi zmianami. W życie wchodzą naprawdę korzystne przepisy

Dodatkowo prosumenci, którzy złożą oświadczenie do sprzedawcy o przejściu z rozliczeń w oparciu o RCEm na RCE otrzymają do 30 proc. zwrotu nadpłaty za niewykorzystaną wartość energii elektrycznej zapisaną na depozycie, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do dotychczasowego poziomu wynoszącego maksymalnie 20 proc.