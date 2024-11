Oczekuj dużego uaktualnienia swojego Xiaomi. Smartfony zyskują Androida 15

Wszystko wskazuje na to, że chiński gigant technologiczny nie zatrzymuje się pod względem ulepszeń swoich telefonów i zaskakuje pierwszych użytkowników na globalnym rynku. Nie jest to jednak jeszcze uaktualnienie przynoszące pełnoprawną, drugą wersję nakładki HyperOS’a – a "jedynie" Androida oznakowanego liczbą 15. To jeden z pierwszych producentów smartfonów, który wprowadza najnowszy system Google’a do swoich telefonów!