Takiego zbiornika jeszcze w Polsce nie było. Został wydrukowany

W medycynie technologia ta pozwala na tworzenie spersonalizowanych implantów i protez, które idealnie pasują do indywidualnych potrzeb pacjentów. W architekturze druk 3D służy do tworzenia modeli budynków i struktur, umożliwiając bardziej szczegółowe planowanie i wizualizację. W przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym druk 3D jest wykorzystywany do produkcji części o złożonych geometriach, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami.