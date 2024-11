Wielka awaria w Lidlu. Bez gotówki do kasy nie podchodźcie

Wprawdzie narracja przeciwników zbliżeniowych transakcji zwykle odnosi się do czegoś innego – ma to być rzekomo wielki spisek, by śledzić każde nasze zakupy – ale faktycznie lepiej mieć coś w kieszeni na czarną godzinę. W tym przypadku rozwiązanie jest akurat proste. Problemy ma jeden sklep, więc po prostu można pójść do innego albo wypłacić pieniądze z pobliskiego bankomatu. Zdarzało się jednak, że w Polsce nie działały terminale płatnicze i sprawa się bardziej komplikowała.