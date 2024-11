Świetny dźwięk w niższych cenach. Sprawdź, jakie promocje przygotował Teufel na Black Friday

Zacznijmy z wysokiego C. I to w zasadzie dosłownie, bo mowa o kolumnach podłogowych mierzących 106,5 cm. Oczywiście rozmiar niekoniecznie ma znaczenie, ale w przypadku kolumn zawsze budzi szacunek. ULTIMA 40 to głośniki wyważone, które dopasują się do każdego gatunku muzyki. Pogodzą miłośników popu i mocniejszych brzmień, zapewniając zawsze solidną jakość.