Robot nauczył się asystować w operacjach na ludziach. Wystarczyło kilkaset godzin filmów

Roboty Da Vinci należą do najnowocześniejszych maszyn asystujących chirurgom nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego wizjera i więcej niż dwóch ramion - z których każde zakończone jest innym narzędziem - mogą uczestniczyć w niezwykle trudnych, wymagających precyzji zabiegach. Jednocześnie dokładność z jaką lekarz może dokonywać operacji oraz potencjalny dostęp do trudno dostępnych miejsc sprawia, że pacjenci tracą mniej krwi i szybciej dochodzą do siebie.



Choć maszyna ma w nazwie "robot", to nie jest autonomiczna. Roboty Da Vinci do działania potrzebują operatora - wykwalifikowanego lekarza, certyfikowanego przez producenta urządzenia. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i Uniwersytetu Stanforda postanowili podważyć to wymaganie i nauczyć robota Da Vinci jak operować ludzi samodzielnie.