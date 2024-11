Google ukryje twój adres e-mail. Genialna funkcja z iPhone'a pojawi się na Androidzie

Obecny w aplikacji Gmail kod sugeruje, że opcja tworzenia alternatywnego adresu email jest tworzona z myślą o aplikacjach, które po pobraniu wymagają stworzenia konta. Nie odpowiada on jednak na pytanie ile adresów e-mail będzie mógł wygenerować użytkownik, jak długo będą one ważne, czy opcja będzie dostępna poza systemem Android (np. w przeglądarce na komputerze) ani czy będą one wymagały aktywnej subskrypcji Google One.