Czy w internecie jest jeszcze miejsce dla fanatyków? Tych pozytywnych

Współczesny luksus jest więc oczywisty, ale są też pewne komplikacje. Forum, którego jestem wiernym czytelnikiem, odwiedzają również osoby, które mają negatywny stosunek do mojego ulubionego wykonawcy. To jego dawni fani, ale dzisiaj patrzą na twórczość krytyczniej. Nie jest to jednak krytyka racjonalna Co w takim razie robią wśród sympatyków? Też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ich obecność to sączenie trucizny, wieczne narzekactwo i niezdolność do pogodzenia się z tym, że dawniej lubiany przez nich artysta nie jest już taki, jakim chcieliby oglądać. Nowa piosenka jest więc zła, wywiad niedobry, brak wywiadu jeszcze gorszy, zespół nie w formie, a gitarzysta nie potrafi nauczyć się piosenek.