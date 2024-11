Aplikacja DPD z imponującą liczbą pobrań. Oto co przyciąga użytkowników

Jeśli często zamawiacie coś przez internet, to najprawdopodobniej korzystacie z usług kilku firm kurierskich. W Polsce wyżyny popularności osiągnął rodzimy InPost, natomiast francuskie DPD też ma wiele do powiedzenia – nie tylko w standardowych dostawach na adres, ale i dostawach do punktu czy automatów. Do tych ostatnich szczególnie przydatna jest aplikacja mobilna. Zespół odpowiedzialny za oprogramowanie poinformował, że do aplikacji trafi przydatna nowość.