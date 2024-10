Największy problem elektryków rozwiązany. To przeczy logice, ale tak właśnie wygląda przełom

Wyobraźmy sobie, że wsiadamy do samochodu elektrycznego i jedziemy. Zazwyczaj wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów bateria się rozładowuje. A co, jeśli byłoby odwrotnie? Co, jeśli bateria naszego auta z każdym przejechanym kilometrem zyskiwałaby na pojemności? To właśnie udało się osiągnąć włoskim naukowcom.