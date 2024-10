W końcu nie będziesz musiał wyrzucać telefonu. Nadchodzi rewolucja w świecie menadżerów haseł

To nie jest tak, że się nie da przenieść haseł z jednego menadżera do drugiego. Co do zasady da się to zrobić, ale okupione jest to chwilami odarcia z godności. Tworzenie plików .csv, importowanie, eksportowanie itd., to rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w nowoczesnym świecie. Chciałbym po prostu zalogować się swoim kontem i mieć dostęp do wszystkich moich kluczy, które mam niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie tego potrzebuję.