Oto nowy Mac mini. Amazon puścił parę i wiadomo już prawie wszystko

Apple ma na horyzoncie jeszcze dwie duże zapowiedzi, które ujawni we wtorek i w środę. We wtorek najpewniej pojawi się Mac mini. Skąd o tym wiemy? Jeden z największych sprzedawców na świecie, Amazon, nieco się pośpieszył i puścił parę o najnowszym komputerze od Apple’a. Jest na co czekać?