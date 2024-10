Tani iPhone SE 4 bez tajemnic. Wyciekło wszystko, nawet cena

Niestety wiele wskazuje na to, że za postęp przyjdzie nam zapłacić nieco więcej. Cena startowa iPhone'a SE 4 ma wynosić 499 dol. To znaczny wzrost w porównaniu do ceny iPhone'a SE 3, który debiutował z ceną 429 dol. A ile to było w Polsce? Ano 2499 zł - tylko w jednym z najgorszych momentów dla naszego kraju, gdy kurs dolara szalał, a Apple chciał się zabezpieczyć.