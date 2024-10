Wkurza cię aplikacja? Zadzwonisz do jej twórcy. Podziękuj Unii Europejskiej

No i stało się. Apple - bastion własnych czasem dziwacznych standardów, w końcu ugiął się pod naporem Unii Europejskiej. Pamiętacie te czasy, kiedy trzeba było mieć oddzielną ładowarkę do iPhone'a, iPada i MacBooka? Albo ten moment paniki, gdy kabel Lightning znowu się przetarł przy samej wtyczce? To przeszłość, bo teraz cała linia produktów Apple korzysta z USB-C, tego samego portu, co większość laptopów, telefonów z Androidem i masa innych urządzeń.