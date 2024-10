Trzy koła za monitor Full HD? Udowodnię, że to ma sens

Benq Zowie XL2566X+ to przy tym kosztujący ponad 3099 zł monitor do grania w strzelaniny o rozdzielczości jedynie… Full HD. Ta jest w pełni wystarczająca do tego, by profesjonalnie grać w takie gry jak Counter Strike, Fortnite czy Valorant, a w tym zastosowaniu bardziej liczą się klatki na sekundę. W sytuacji, gdy po drugiej stronie ekranu mamy gracza, który ma monitor odświeżany z niższą częstotliwością niż my, to szybciej go dostrzeżemy, co zapewnia przewagę.