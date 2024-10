Bank PKO z przydatną zmianą aplikacji. Łatwiej sprawdzisz, na co wydałeś kasę

Dzięki tej małej nowości łatwiej będzie przypomnieć sobie szczegóły wydatków z przeszłości, ale i prościej będzie wyszukać interesujące nas transakcje. Wydaje się, że to mała rzecz, ale w istocie jest pomocna – w liście transakcji każdego miesiąca pojawiają nam się coraz to kolejne pozycje i czasem tytuł transakcji nie wskazuje na to, gdzie wykonaliśmy zakup. Sam mam z tym problem, gdy przeglądam historię w swojej aplikacji bankowej i widzę tylko nazwę operatora płatności (np. Przelewy24), bez informacji, czego dotyczyła płatność.