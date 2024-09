Przelecieliśmy tuż nad Merkurym. Te zdjęcia zachwycają szczegółami

BepiColombo to dopiero trzecia misja kosmiczna mająca na celu dotarcie do Merkurego, co czyni go najmniej zbadaną planetą w wewnętrznym Układzie Słonecznym, częściowo z powodu trudności dotarcia do niej. To świat skrajności i sprzeczności, dlatego w przeszłości nazwałem go "Problematycznym Dzieckiem Układu Słonecznego". Obrazy i dane naukowe zebrane podczas przelotów pomogą rozwiązać niezwykłe tajemnice Merkurego