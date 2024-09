Świetny konkurs. Napisz, jak trenujesz, a możesz wygrać smartfon lub smartwatch

Smartwatch to niezastąpiony towarzysz treningów i jeden z najlepszych motywatorów, jakie wymyślono. Wiem, co mówię, bo wczoraj wyrabiałem normę dzienną kroków i spalonych kalorii, bo mój Huawei Watch GT4 Pro powiedział, że czas się ruszyć. Był okrutny, nie zważał na to, że dwa dni intensywnie bawiłem się na weselu. Dzisiaj mu za to podziękowałem, bo rozchodzenie nóg pozwoliło uniknąć ogromnych zakwasów, ale dość o moich perypetiach, czas na konkurs.