Coś więcej niż klasyczne AGD. Jakie ciekawe sprzęty do domu zobaczyliśmy na IFA w Berlinie?

Na stoisku prezentowano również linię Haier X9. Należące do niej pralki o klasie energetyczną do A-40% cechuje duża pojemność bębna oraz sześć predefiniowanych opcji usuwania zabrudzeń - do tego poprzez apkę hOn mamy dostęp do kolejnych 35 programów. Nie zabrakło też funkcji prania wstępnego oraz technologii Ultra Fresh Air. Suszarki z tej serii analizują zawartość bębna z użyciem skanera 3D, który skanuje nie tylko powierzchnię suszonej odzieży ale także wnętrze tkanin, co szczególnie w przypadku grubszych ubrań pozwala odkryć, czy są one całkowicie suche. Jeżeli nie, to cykl jest odpowiednio wydłużany.