Bitrix24: kompleksowe rozwiązanie typu ‘wszystko w jednym’ dla twojej firmy

Co to jest Bitrix24? Tak w skrócie: to szwajcarski scyzoryk dla nowoczesnej firmy. I klej, łączący wszystkie zachodzące w niej ważne przepływy danych. Klient sam może zdecydować, jak wiele celów będzie realizowała omawiana platforma. Zakres jej funkcjonalności jest jednak co najmniej imponujący, jeśli nie bezkonkurencyjny.