To okno produkuje prąd. Wystarczy, że spadnie na nie deszcz

Choć technologia ta jest jeszcze na etapie prototypu, naukowcy są przekonani, że w przyszłości takie okna staną się standardem w budownictwie. Wyobraźcie sobie budynki, które same produkują część energii potrzebnej do ich funkcjonowania i same chłodzą nas w czasie upałów? To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także krok w kierunku bardziej zrównoważonego świata.