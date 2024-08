Chwała Polsce! Komar z Kingdom Come Deliverance 2 podbija serca graczy

Wszystkie postaci na nowym zwiastunie Kingdom Come Deliverance 2 mówią po angielsku. Wyjątkiem jest wyłącznie niedoszły wisielec, klnący na lewo i prawo niczym szewc, do tego w naszym ojczystym języku. W ten sposób Czesi z Warhorse Studios silnie podkreślają narodową przynależność Komara, za co zgarnęli wiele pochwał od polskich graczy. Twórcy dobrze wiedzą co robią, świadomi popularności ich gry w naszym kraju.