Nie ma większego oszustwa niż to, którego dopuszczają się na mnie Bolt, Freenow i reszta gangu Ubera

Sytuacja z dzisiaj, ale też z wczoraj i przedwczoraj i z całego ostatniego roku, a nawet więcej. Mało kto wie, ale jakiś czas temu zostałem posiadaczem BMW, więc to oczywiste, że regularnie podróżuję samochodami zastępczymi. A to podbieram auto narzeczonej, a to muszę coś wypożyczyć, a to kolega poratuje czymś, co stoi u niego na podwórku. Najczęściej jednak gdy Bawaria jedzie na lawecie lub stoi u mechanika, to ja bujam się takimi furami jak Bolt RS, Freenow AMG lub Uber GT.