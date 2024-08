Smart zamek dla tych, którzy nie chcą smart zamka. Inteligentny zamek Netatmo - test

Tyle tylko, że... na tym się kończy. Nie ma na przykład historii tego, kto i kiedy otwierał drzwi czy je zamykał, albo którym kluczem było to robione. Nie ma też np. opcji przypisania dla danego klucza "sprawczości" w wybrane dni albo godziny. W skrócie - choć zamek jest smart i klucze są teoretycznie smart, to widoczna dla użytkownika część komunikacji to tylko "- czy to ty? - tak, to ja - ok, to otwieram". I to tyle.