Gamescom 2024: zwiastuny gier w jednym miejscu. Civ7, polskie zombie i więcej

Producenci Life is Strange przedstawiają zupełnie nową produkcję. Piękniejszą graficznie, ale wciąż nieco baśniową i nieco naiwną, za to pełną wiarygodnych emocji. Muszę przyznać, mam słabość do produkcji Don’t Nod, zatem w Lost Records: Bloom and Rage także zagram z wielką przyjemnością. Zwłaszcza, że produkcja posiada także swoją mroczniejszą stronę, którą przez chwilę możemy zobaczyć na zwiastunie.

Platformy: PC, PS5, XS