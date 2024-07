Amazon to z kolei największy sklep internetowy na świecie. W 2021 r. marka weszła również na polski rynek. Sprzedażowy gigant oferuje darmową dostawę dla wszystkich klientów przy zamówieniach o wartości powyżej 65 zł. Ponadto przy wykupieniu pakietu Prime (który gwarantuje m.in. darmową przesyłkę bez minimalnej kwoty zamówienia), klienci Amazon.pl uzyskują dostęp do Prime Day, czyli dwóch dni imponujących i ekskluzywnych okazji na najlepsze globalne i lokalne marki. W tym roku wydarzenie to będzie miało miejsce od 16 do 17 lipca. O Prime Day pisaliśmy m.in. w artykule „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o nadchodzącym dniu zakupów”.