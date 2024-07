Rozłożyli składane smartfony na części pierwsze. W środku to istne elektroniczne dzieła sztuki

O ile składane z Fold 6 i Z Flip 6 to nieco ulepszone wersje zeszłorocznych "piątek", o tyle Galaxy Watch Ultra stanowi zupełną nowość. To zegarek zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach – wytrzymuje temperatury do 55 stopni Celsjusza, wysokość do 9000 m (a więc powinien poradzić sobie nawet podczas wyprawy na Mount Everest) oraz ciśnienie do 10 ATM.