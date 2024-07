Nadchodzi elastyczna rewolucja w bateriach. Takiego ogniwa jeszcze nie było

Badacze stworzyli akumulator, której każdy komponent, od elektrod po warstwę elektrolitu, może rozciągać się nawet o 5000 proc. To niesamowita elastyczność, która otwiera drzwi do zupełnie nowych zastosowań. Co więcej, bateria zachowuje swoją pojemność magazynowania energii nawet po 70 cyklach ładowania i rozładowania, co jest imponującym wynikiem w porównaniu z tradycyjnymi bateriami.