Popularny bank ma problemy. Początek tygodnia, a klienci są odcięci od pieniędzy

Wchodząc na serwis Down Detector, widzimy, że pierwsze zgłoszenia dotyczące niedostępności w Alior Banku zaczęły się ok. godziny 11. Zgłoszeń co prawda nie ma zbyt wiele - bo w "peaku" było ich ok. 1700, ale bank na swoim profilu na Facebooku opublikował krótkie oświadczenie potwierdzające awarię.